В украинских учреждениях исполнения наказаний в течение 10 месяцев 2020 года умерли 387 человек. Причем из 387 осужденных и арестованных, умерших в январе — октябре, коронавирусная инфекция была только у двух человек.

Об этом на запрос УНН сообщили в Министерстве юстиции Украины.

«Умерли 387 осужденных и лиц, взятых под стражу, из них 81 человек умер в учреждениях Минздрава Украины», — проинформировал ведомство.

В Минюсте отметили, что всем умершим делали вскрытие.

«В течение 10 месяцев 2020 года, согласно выводам судебно-медицинских экспертов, от осложнений COVID-19 умерли два человека. Все вскрытия умерших проводятся областными бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Украины», — говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 1 ноября в учреждениях системы исполнения наказаний Украины удерживали 50 375 человек.

Министр юстиции Украины Денис Малюська конце октября говорил, что эпидемическая ситуация в колониях «прекрасна, как в фантастических фильмах». По его словам, люди там практически не болеют COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Украине уже 709 тысяч случаев COVID-19, за сутки вновь антирекорд - 16 294