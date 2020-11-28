Знание человеком собственного инфекционного статуса замедляет распространение эпидемии. Это является общепринятым во всем мире стандартом. Именно поэтому тестирование на коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине должно быть всеобъемлющим, бесплатным и доступным каждому в любую минуту.

Об этом в интервью УНН рассказал профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов.

— Важно понять, зачем тестировать людей массово. Это важный вопрос, потому что еще со времен дифтерии середины-начала прошлого века известно, что если человек знает, что инфицирован, то ведет себя иначе. И гораздо реже происходит передача инфекции. Это очень правильный подход, который рекомендован и ВОЗ, и Центрами по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC): все должны обязательно знать свой статус, - считает Михаил Фаворов.

Поэтому, по его мнению, тестирование в Украине должно быть всеобъемлющим, бесплатным и доступным каждому в любую минуту.

— Соединенные Штаты тестируют совершенно бесплатно и повсеместно. А Украина по количеству обследованных на душу населения на миллион находится на «почетном» 107-м месте в мире. Во-первых, недостаточно тестов, во-вторых, недостаточно пунктов тестирования. И если вы сделаете тестирование в доступных местах, где можно будет делать оба вида тестов - и «антигенные», и на «антитела», то ситуация изменится, - подчеркнул эпидемиолог.

Напомним, в Украине на 8:00 28 ноября зафиксировано уже 709 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - опять более 16 тысяч, очередной антирекорд для страны.