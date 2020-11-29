В Украине по состоянию на 29 ноября зарегистрировали 12 978 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 599 детей и 408 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализовано — 1561 человек;

летальних случаев — 120;

выздоровели — 4243 человека;

тестирований — 49 180 (в том числе методом ПЦР — 39233, методом ИФА — 9947).

За все время пандемии в Украине

заболели — 722679 человек;

выздоровели — 339378 человек;

летальних случаев — 12213;

проведено ПЦР-тестов — 4502482.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.

Количество заболеваний в регионах:

м. Киев — 69018 случаев;

Винницкая область — 17 272 случая;

Волынская область — 23 905 случаев;

Днепропетровская область — 37 651 случай;

Донецкая область — 22602 случая;

Житомирская область — 29 590 случаев;

Закарпатская область — 23 065 случаев;

Запорожская область — 30 150 случаев;

Ивано-Франковская область — 35 930 случаев;

Киевская область — 36 996 случаев;

Кировоградская область — 5085 случаев;

Луганская область — 6239 случаев;

Львовская область — 45 636 случаев;

Николаевская область — 18173 случая;

Одесская область — 44 131 случай;

Полтавская область — 21 779 случаев;

Ровенская область — 30 807 случаев;

Сумская область — 28 185 случаев;

Тернопольская область — 27 662 случая;

Харьковская область — 55 221 случай;

Херсонская область — 10 009 случаев;

Хмельницкая область — 29 419 случаев;

Черкасская область — 22 529 случаев;

Черновицкая область — 33 512 случаев;

Черниговская область — 18 113 случаев.

Напомним, что 28 ноября в Украине зафиксировали очередной антирекорд — более 16 тысяч случаев.

По состоянию на 10 утра 28 ноября в Николаевской области зарегистрировали 467 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19. Из них в Николаеве — 271 новых больных.