В Украине по состоянию на 29 ноября зарегистрировали 12 978 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
В частности, заболели 599 детей и 408 медработников.
Также за минувшие сутки
За все время пандемии в Украине
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Напомним, что 28 ноября в Украине зафиксировали очередной антирекорд — более 16 тысяч случаев.
По состоянию на 10 утра 28 ноября в Николаевской области зарегистрировали 467 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19. Из них в Николаеве — 271 новых больных.
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В Украине по состоянию на 29 ноября зарегистрировали 12 978 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
В частности, заболели 599 детей и 408 медработников.
Также за минувшие сутки
За все время пандемии в Украине
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Напомним, что 28 ноября в Украине зафиксировали очередной антирекорд — более 16 тысяч случаев.
По состоянию на 10 утра 28 ноября в Николаевской области зарегистрировали 467 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19. Из них в Николаеве — 271 новых больных.