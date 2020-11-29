В Беларуси в воскресенье проходит акции протеста под название «Марш соседей». По состоянию на 14:00 силовики задержали как минимум 68 участников протестов.
Об этом сообщают представители правозащитной организации «Вясна».
Большинство задержаний произошло в Минске — 60. Также силовики задерживали демонстрантов в Боровлянах (4), Витебске (2) и Гродно (2).
При этом по информации Tut.by, среди задержанных — член основного состава Координационного совета Беларуси Дмитрий Крук. Кроме этого сообщается, что при задержаниях применяют слезоточивый газ.
Напомним, сегодня, 29 ноября, в Минске люди начали выходить на акции протеста. Демонстранты организовывают цепи солидарности и марши. При этом силовики с самого утра начали стягивать спецтехнику, автозаки, водометы и военную технику в центр белорусской столицы.
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа
В Беларуси в воскресенье проходит акции протеста под название «Марш соседей». По состоянию на 14:00 силовики задержали как минимум 68 участников протестов.
Об этом сообщают представители правозащитной организации «Вясна».
Большинство задержаний произошло в Минске — 60. Также силовики задерживали демонстрантов в Боровлянах (4), Витебске (2) и Гродно (2).
При этом по информации Tut.by, среди задержанных — член основного состава Координационного совета Беларуси Дмитрий Крук. Кроме этого сообщается, что при задержаниях применяют слезоточивый газ.
Напомним, сегодня, 29 ноября, в Минске люди начали выходить на акции протеста. Демонстранты организовывают цепи солидарности и марши. При этом силовики с самого утра начали стягивать спецтехнику, автозаки, водометы и военную технику в центр белорусской столицы.