В Беларуси в воскресенье проходит акции протеста под название «Марш соседей». По состоянию на 14:00 силовики задержали как минимум 68 участников протестов.

Об этом сообщают представители правозащитной организации «Вясна».

Большинство задержаний произошло в Минске — 60. Также силовики задерживали демонстрантов в Боровлянах (4), Витебске (2) и Гродно (2).

При этом по информации Tut.by, среди задержанных — член основного состава Координационного совета Беларуси Дмитрий Крук. Кроме этого сообщается, что при задержаниях применяют слезоточивый газ.

Напомним, сегодня, 29 ноября, в Минске люди начали выходить на акции протеста. Демонстранты организовывают цепи солидарности и марши. При этом силовики с самого утра начали стягивать спецтехнику, автозаки, водометы и военную технику в центр белорусской столицы.