В Сингапуре женщина, переболевшая во время беременности коронавирусной болезнью, родила здорового ребенка, который уже имеет антитела к COVID-19.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Radio New Zealand.
Ребенок, который родился в этом месяце, не имеет заболевания COVID-19, но имеет антитела к вирусу.
— Мой врач подозревает, что я передала ему свои антитела к COVID-19 во время беременности, — сказала мать Селин Нг Чан.
Нг-Чан перенесла болезнь в легкой форме и была выписана из больницы спустя две с половиной недели.
Всемирная организация здравоохранения заявляет, что пока неизвестно, может ли беременная женщина с COVID-19 передавать вирус своему ребенку во время беременности или родов. На сегодня активные частицы вируса не обнаружены ни в образцах амниотической жидкости (околоплодные воды) у беременных женщин, ни в грудном молоке.
Напомним, по состоянию на 10 утра 29 ноября в Николаевской области зарегистрировано 362 новых случая коронавирусного заболевания COVID-19. Из них в Николаеве — 201 новый больной.
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В Сингапуре женщина, переболевшая во время беременности коронавирусной болезнью, родила здорового ребенка, который уже имеет антитела к COVID-19.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Radio New Zealand.
Ребенок, который родился в этом месяце, не имеет заболевания COVID-19, но имеет антитела к вирусу.
— Мой врач подозревает, что я передала ему свои антитела к COVID-19 во время беременности, — сказала мать Селин Нг Чан.
Нг-Чан перенесла болезнь в легкой форме и была выписана из больницы спустя две с половиной недели.
Всемирная организация здравоохранения заявляет, что пока неизвестно, может ли беременная женщина с COVID-19 передавать вирус своему ребенку во время беременности или родов. На сегодня активные частицы вируса не обнаружены ни в образцах амниотической жидкости (околоплодные воды) у беременных женщин, ни в грудном молоке.
Напомним, по состоянию на 10 утра 29 ноября в Николаевской области зарегистрировано 362 новых случая коронавирусного заболевания COVID-19. Из них в Николаеве — 201 новый больной.