По состоянию на 10 утра 29 ноября в Николаевской области зарегистрировано 362 новых случая коронавирусного заболевания COVID-19. Из них в Николаеве — 201 новый больной.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
По состоянию на 29 ноября из всех 18 тысяч 535 случаев (+362 за сутки) выявленных подтвержденных случаев по месту проживания:
Заболевание на COVID-19 зафиксировано у 839 (+23) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровевших за сутки нет, всего выздоровело 5488 человек. Умерло от последствий коронавируса — 312, за сутки — 4 человека.
За последние сутки методом ПЦР обследовано 1229 человека, методом ИФА — 145.
За последние сутки в учреждения здравоохранения области обратились 235 человек с подозрением на COVID-19.
Напомним, в Украине по состоянию на 29 ноября зарегистрировали 12 978 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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По состоянию на 10 утра 29 ноября в Николаевской области зарегистрировано 362 новых случая коронавирусного заболевания COVID-19. Из них в Николаеве — 201 новый больной.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
По состоянию на 29 ноября из всех 18 тысяч 535 случаев (+362 за сутки) выявленных подтвержденных случаев по месту проживания:
Заболевание на COVID-19 зафиксировано у 839 (+23) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровевших за сутки нет, всего выздоровело 5488 человек. Умерло от последствий коронавируса — 312, за сутки — 4 человека.
За последние сутки методом ПЦР обследовано 1229 человека, методом ИФА — 145.
За последние сутки в учреждения здравоохранения области обратились 235 человек с подозрением на COVID-19.
Напомним, в Украине по состоянию на 29 ноября зарегистрировали 12 978 случаев коронавирусной болезни COVID-19.