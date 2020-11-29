По состоянию на 10 утра 29 ноября в Николаевской области зарегистрировано 362 новых случая коронавирусного заболевания COVID-19. Из них в Николаеве — 201 новый больной.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

По состоянию на 29 ноября из всех 18 тысяч 535 случаев (+362 за сутки) выявленных подтвержденных случаев по месту проживания:

Николаев — 12724 (+201)

Первомайск — 704 (+32)

Южноукраинск — 521 (+15);

Вознесенск — 549 (+5);

Очаков — 256 (+1);

Арбузинский район — 117;

Баштанский район — 224 (+21);

Березанский район — 217 (+2);

Братский район — 97;

Березнеговатский район — 70 (+10);

Веселиновский район — 188 (+1)

Витовский район — 572 (10);

Вознесенский район — 182;

Врадиевский район — 165;

Еланецкий район — 89 (+5);

Доманевский район — 197 (+9)

Казанковский район — 216 (+18);

Кривоозерский район — 182 (+15);

Николаевский район — 240 (+1)

Новобугский район — 125;

Новодесский район — 275 (+11);

Очаковский район — 113;

Первомайский район — 275 (+4);

Снигиревский район — 237 (+1).

Заболевание на COVID-19 зафиксировано у 839 (+23) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровевших за сутки нет, всего выздоровело 5488 человек. Умерло от последствий коронавируса — 312, за сутки — 4 человека.

За последние сутки методом ПЦР обследовано 1229 человека, методом ИФА — 145.

За последние сутки в учреждения здравоохранения области обратились 235 человек с подозрением на COVID-19.

Напомним, в Украине по состоянию на 29 ноября зарегистрировали 12 978 случаев коронавирусной болезни COVID-19.