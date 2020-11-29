Украинский обозреватель инфраструктурных проектов Павел Авдокушин проехался от Кропивницкого до конца отремонтированной в Николаевской области трассы Н-14. Блогер показал, как сегодня выглядит новая бетонная дорога.

Видео поездки он опубликовал на своем YouTube-канале.

Инфраструктурный обозреватель отметил, что в Кировоградской области появились пункты габаритно весового контроля для фур, которые следуют в порты Николаева.

Также Павел Авдокушкин оценил состояние дороги, объем выполненной работы и той работы, которую еще предстоит сделать дорожникам до полной готовности дороги. Так, к моменту открытия еще не на всех участках были сделаны обочины, нанесена разметка и установлены знаки.

В целом блогер хорошо оценил качество работ.

— Реально совсем не верится, что еще буквально несколько месяцев назад здесь был полный беспорядок, шла работа, ей не было конца и края и вот уже основная часть закончена, — отметил он.

Напомним, 19 ноября открыли движение транспорта по капитально отремонтированной трассе Н-14 «Александровка — Кропивницкий — Николаев», которую долгое время называли одной из худших дорог Украины. 66 километров покрытия автодороги сделаны из цементобетона.

Так 17 ноября «Укравтодор» закончил строительство из бетона ранее одной из самых ужасных дорог в Украине Н-14 сообщением «Николаев — Кропивницкий».