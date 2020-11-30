По состоянию на утро 30 ноября в Николаевской области зарегистрировано 450 новых случаев коронавируса COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
В частности, из всех 18 тысяч 985 подтвержденных случаев коронновируса по месту проживания:
При этом COVID-19 всего заболели 856 (+17) медработников.
Выздоровевших за сутки нет, всего выздоровело 5488 человек. Умерло от последствий коронавируса — 313, за сутки — 1 человека.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине впервые за две недели выявили менее 10 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Киевской областях.
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По состоянию на утро 30 ноября в Николаевской области зарегистрировано 450 новых случаев коронавируса COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
В частности, из всех 18 тысяч 985 подтвержденных случаев коронновируса по месту проживания:
При этом COVID-19 всего заболели 856 (+17) медработников.
Выздоровевших за сутки нет, всего выздоровело 5488 человек. Умерло от последствий коронавируса — 313, за сутки — 1 человека.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине впервые за две недели выявили менее 10 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Киевской областях.