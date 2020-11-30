По состоянию на утро 30 ноября в Николаевской области зарегистрировано 450 новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.

В частности, из всех 18 тысяч 985 подтвержденных случаев коронновируса по месту проживания:

Николаев — 12987 (+263)

Первомайск — 715 (+11)

Южноукраинск — 548 (+27);

Вознесенск — 550 (+1);

Очаков — 271 (+15);

Арбузинский район — 130 (+13);

Баштанский район — 224;

Березанский район — 233 (+16);

Братский район — 114 (+17);

Березнеговатский район — 75 (+5);

Веселиновский район — 206 (+18)

Витовский район — 578 (+6);

Вознесенский район — 182;

Врадиевский район — 165;

Еланецкий район — 89;

Доманевский район — 202 (+5)

Казанковский район — 216;

Кривоозерский район — 182;

Николаевский район — 243 (+3);

Новобугский район — 132 (+7);

Новодесский район — 288 (+13);

Очаковский район — 122 (+9);

Первомайский район — 296 (+21);

Снигиревский район — 237.

При этом COVID-19 всего заболели 856 (+17) медработников.

Выздоровевших за сутки нет, всего выздоровело 5488 человек. Умерло от последствий коронавируса — 313, за сутки — 1 человека.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине впервые за две недели выявили менее 10 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Киевской областях.