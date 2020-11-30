Американский толковый словарь Merriam-Webster назвал словом 2020 года «пандемию». Только в марте пользователи словаря на 4000% чаще уточняли значение слова.

Об этом говорится на сайте Merriam-Webster.

Составители словаря отмечают, что с 20 января постепенно росло число запросов со словом «пандемия». Первый всплеск поиска слова произошел 3 февраля, когда в США выписали из больницы первого пациента с COVID-19. В тот день это слово искали на 1621% чаще, чем в этот же день год назад.

Запросы на «пандемию» только росли и в марте, когда большинство стран закрыли границы и ввели жесткий карантин, слово искали в среднем на 4000% по сравнению с 2019 годом.

11 марта Всемирная организация здравоохранения официально назвали COVID-19 пандемией и именно тогда это слово пользователи искали чаще всего. Количество запросов со словом «пандемия» выросло на 115 806% по сравнению с 2019 годом. Как говорят составители, это слово до сих пор остается очень популярным.

В комментарии AP главный редактор словаря Питер Соколовский рассказал, что их выбор слова вряд кого-то удивил. Также редактор предположил, что слово «пандемия» искали не только потому, что не знали значения слова, а для того, чтобы узнать больше деталей о ситуации и чувствовать себя спокойнее.

Напомним, что для того, чтобы остановить пандемию COVID-19, необходимо вакцинировать 60-70% населения планеты. Такой уровень вакцинации позволит разорвать цепочки распространения коронавируса.