В воскресенье вечером, 29 ноября, в Николаеве пьяный мужчина разбил окно в городском автобусе и пытался сбежать.
Об этом сообщается в Telegram-канале патрульной полиции Николаевской области.
Во время патрулирования полицейские обратили внимание на автобус возле остановки общественного транспорта по проспекту Центральному, а подъехав ближе заметили, что в нем разбито окно.
Водитель автобуса рассказал, что мужчина, который разбил окно, сбежал во дворы неподалёку от места происшествия. Патрульные за несколько минут нашли злоумышленника и передали следователям для выяснения всех обстоятельств.
Отмечается, что объяснить причины своего поведения мужчина не смог.
Напомним, что в Николаеве подросток камнем разбил стекло в одном из недавно приобретенных городских автобусов «МАЗ».
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В воскресенье вечером, 29 ноября, в Николаеве пьяный мужчина разбил окно в городском автобусе и пытался сбежать.
Об этом сообщается в Telegram-канале патрульной полиции Николаевской области.
Во время патрулирования полицейские обратили внимание на автобус возле остановки общественного транспорта по проспекту Центральному, а подъехав ближе заметили, что в нем разбито окно.
Водитель автобуса рассказал, что мужчина, который разбил окно, сбежал во дворы неподалёку от места происшествия. Патрульные за несколько минут нашли злоумышленника и передали следователям для выяснения всех обстоятельств.
Отмечается, что объяснить причины своего поведения мужчина не смог.
Напомним, что в Николаеве подросток камнем разбил стекло в одном из недавно приобретенных городских автобусов «МАЗ».