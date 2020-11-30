В воскресенье вечером, 29 ноября, в Николаеве пьяный мужчина разбил окно в городском автобусе и пытался сбежать.

Об этом сообщается в Telegram-канале патрульной полиции Николаевской области.

Во время патрулирования полицейские обратили внимание на автобус возле остановки общественного транспорта по проспекту Центральному, а подъехав ближе заметили, что в нем разбито окно.

Водитель автобуса рассказал, что мужчина, который разбил окно, сбежал во дворы неподалёку от места происшествия. Патрульные за несколько минут нашли злоумышленника и передали следователям для выяснения всех обстоятельств.

Отмечается, что объяснить причины своего поведения мужчина не смог.

Напомним, что в Николаеве подросток камнем разбил стекло в одном из недавно приобретенных городских автобусов «МАЗ».