В полиции Николаевской области создали отдел защиты интересов общества и государства, который будет заниматься защитой прав журналистов.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
В частности, руководитель отдела уже встретился с главой Николаевской областной организации Национального Союза журналистов Украины Николаем Стеценко и начал знакомство с представителями местных СМИ.
Новое подразделение будет заниматься защитой прав и расследовать преступления против журналистов.
Отмечается, что для работников средств массовой информации при Департаменте защиты интересов общества и государства Национальной полиции Украины начала работу специальная горячая линия для сообщений о правонарушениях в отношении журналистов: dzisd_media@police.gov.ua.
Напомним, что Международная федерация журналистов зафиксировала 49 убийств журналистов и работников медиа в 2019 году, в том числе два в Европе.
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В полиции Николаевской области создали отдел защиты интересов общества и государства, который будет заниматься защитой прав журналистов.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
В частности, руководитель отдела уже встретился с главой Николаевской областной организации Национального Союза журналистов Украины Николаем Стеценко и начал знакомство с представителями местных СМИ.
Новое подразделение будет заниматься защитой прав и расследовать преступления против журналистов.
Отмечается, что для работников средств массовой информации при Департаменте защиты интересов общества и государства Национальной полиции Украины начала работу специальная горячая линия для сообщений о правонарушениях в отношении журналистов: dzisd_media@police.gov.ua.
Напомним, что Международная федерация журналистов зафиксировала 49 убийств журналистов и работников медиа в 2019 году, в том числе два в Европе.