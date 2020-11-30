В полиции Николаевской области создали отдел защиты интересов общества и государства, который будет заниматься защитой прав журналистов.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В частности, руководитель отдела уже встретился с главой Николаевской областной организации Национального Союза журналистов Украины Николаем Стеценко и начал знакомство с представителями местных СМИ.

Новое подразделение будет заниматься защитой прав и расследовать преступления против журналистов.

Отмечается, что для работников средств массовой информации при Департаменте защиты интересов общества и государства Национальной полиции Украины начала работу специальная горячая линия для сообщений о правонарушениях в отношении журналистов: dzisd_media@police.gov.ua.

Напомним, что Международная федерация журналистов зафиксировала 49 убийств журналистов и работников медиа в 2019 году, в том числе два в Европе.