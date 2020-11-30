В Украине с апреля уволились больше пять тысяч врачей специализированного звена, новых врачей зарегистрировано больше тысячи.
Об этом сообщает пресс-служба Нацслужбы здоровья Украины.
«По данным электронной системы здравоохранения, с апреля этого года уволились немного более 5 тысяч врачей специализированного звена. Также система зарегистрировала более тысячи новых специалистов. Трансформация системы обнаружила пробелы на медицинском рынке труда и создала спрос на новые специальности», — сказано в сообщении НСЗУ.
Ведомство отмечает, что за апрель-сентябрь средняя зарплата украинских медиков до вычета налогов в медучреждениях, которые оказывают специализированную помощь, составляет для руководителей учреждений — 23,5 тысячи гривен, для врачей — почти 9 тысяч, для среднего медперсонала — 7,5 тысячи, для младшего медперсонала — 6,1 тысячи гривен.
Напомним, заведующий реанимационным отделением Черновицкой городской больницы № 1 Дмитрий Белоус заявил, что в учреждении нехватка кадров для лечения больных коронавирусом.
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В Украине с апреля уволились больше пять тысяч врачей специализированного звена, новых врачей зарегистрировано больше тысячи.
Об этом сообщает пресс-служба Нацслужбы здоровья Украины.
«По данным электронной системы здравоохранения, с апреля этого года уволились немного более 5 тысяч врачей специализированного звена. Также система зарегистрировала более тысячи новых специалистов. Трансформация системы обнаружила пробелы на медицинском рынке труда и создала спрос на новые специальности», — сказано в сообщении НСЗУ.
Ведомство отмечает, что за апрель-сентябрь средняя зарплата украинских медиков до вычета налогов в медучреждениях, которые оказывают специализированную помощь, составляет для руководителей учреждений — 23,5 тысячи гривен, для врачей — почти 9 тысяч, для среднего медперсонала — 7,5 тысячи, для младшего медперсонала — 6,1 тысячи гривен.
Напомним, заведующий реанимационным отделением Черновицкой городской больницы № 1 Дмитрий Белоус заявил, что в учреждении нехватка кадров для лечения больных коронавирусом.