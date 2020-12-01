В графстве Норфолк восточной Англии обнаружили растение из семейства дербенниковых, которое считалось вымершим в этом регионе.

Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».

Эта небольшое растение с розовыми цветками называется Дербенник иссополистный (Lythrum hyssopifolia). Обычно оно распространено в южной Европе и северной Африке, в Алтае и Иране, а также в Австралии и Новой Зеландии. Его нашли на берегах старого пруда одного из сельскохозяйственных угодий в Норфолке. Скорее всего, забытое в этих местностях растение смогло прорасти благодаря восстановительным работам в одном из прудов ㅡ семя, которое «спало» в почве, растрясли и полили водой.

Нашли это растение так же случайно. Карл Саер, профессор Лондонского университетского колледжа (UCL), наткнулся на него, когда отправился осматривать пруд в Гэйдоне. Поскольку ученый не встречал такого растения раньше, он решил сделать фото и показать своей знакомой доктору наук в области ботаники Джо Парментер. Та определила находку как одно из самых редких растений в Великобритании.

— Мы нашли лишь несколько этих растений в водоеме, но надеемся вырастить эту популяцию, поддерживать ее и продолжать ее расширять, теперь, когда мы знаем, что она там, — сказал Карл Саер.

Последний раз это растение обнаруживали в Норфолке более века назад. В других регионах Великобритании оно встречается в очень малом количестве вокруг озер и там, где есть влажная почва.

Похоже, земля вокруг пруда в Гэйдоне стала для семян растения «капсулой времени», которая ждала необходимых условий.

— Здесь нет кислорода и очень темно, это идеально подходит для сохранения семян, — добавил профессор.

Ученые утверждают, что это открытие показывает, как благодаря хорошему сохранению семян можно снова вернуть к жизни растения, считавшиеся исчезнувшими.

Напомним, в норвежском поселке Осе нашли руины 1200-летнего языческого храма для поклонения таким древнескандинавским богам, как Один и Тор. Впервые в Норвегии нашли остатки именно храма, раньше такие открытия делали в Дании и Швеции.