В то время, как проект госбюджета-2021 не позволит повысить зарплатымедикам, с апреля 2020 года в Украине уволились более пяти тысяч врачей специализированного (вторичного) звена.

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины во время онлайн-брифинга 30 ноября со ссылкой на данные электронной системы здравоохранения, сообщают Українські Новини.

«Также система зарегистрировала более тысячи новых специалистов. Трансформация системы обнаружила пробелы на медицинском рынке труда и создала спрос на новые специальности», - говорится в сообщении НСЗУ.

По данным ведомства, с 1 апреля также изменился принцип финансирования для учреждений специализированной медицинской помощи.

Среднемесячная зарплата врача в специализированных медицинских учреждениях составляет 9 тысяч гривен, врача первичного звена медпомощи - 15 тысяч гривен.

Также в апреле-сентябре затраты на оплату труда руководителей учреждений специализированной помощи составляли в среднем 23,5 тысяч гривен, врачей - почти 9 тысяч гривен, среднего медперсонала - 7,5 тысяч гривен и младшего медперсонала - 6,1 тысяч гривен.

Самые высокие среднемесячные затраты на оплату труда врачей вторичного звена медпомощи зафиксированы в Луганской области (10,8 тысяч гривен) и в Киеве (10,4 тысяч гривен), самые низкие - в Одесской (7,3 тысяч гривен), Ривненской (7,5 тысяч гривен) и Хмельницкой (7,8 тысяч гривен) областях.

При этом на первичном звене в январе-сентябре затраты на оплату труда руководителей учреждений составляли в среднем 24,9 тысяч гривен, врачей - 15 тысяч гривен, среднего медперсонала - 8,4 тысяч гривен и младшего медперсонала - 4,6 тысяч гривен.

Также сообщается, что в апреле-сентябре затраты на оплату труда руководителей учреждений экстренной помощи составляли в среднем 28,8 тысяч гривен, врачей - 18 тысяч гривен, среднего медперсонала - 14,9 тысяч гривен и младшего медперсонала - 7,8 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что глава МОЗ спрогнозировал отток врачей за границу, если им не повысят зарплаты