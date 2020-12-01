До конца года в Германии планируется начать вакцинацию против коронавируса, центры для этого будут готовы к середине декабря.

Об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан после посещения 1 декабря в Дюссельдорфе нового центра вакцинации против COVID-19 и заседания правительства земли Северный Рейн-Вестфалия, передает собственный корреспондент Укринформа.

Министр исходит из того, что вакцина поступит в конце нынешнего — начале следующего года. По данным на сегодняшний день, в первые недели может быть в наличии от 5 до 8 млн доз, но ситуация может меняться в сторону увеличения, отметил Йенс Шпан.

По его словам, центры вакцинации должны быть готовы к середине декабря.

— Нужно быть готовыми: лучше пусть 2-3 недели центры будут стоять пустыми, прежде чем начнется вакцинация, чем вакцина будет, а мы будем не готовы начать, — заявил Йенс Шпан.

Кроме специальных центров, прививки будут проводить мобильные бригады. Министр подчеркнул, что главным в этой кампании по вакцинации, которую он назвал «огромным проектом, во время которого планируется вакцинировать десятки миллионов людей в кратчайшие сроки», является доверие. Власть будет работать в этом вопросе абсолютно прозрачно, без всякого принуждения, заверил глава Минздрава Германии.

Между тем в Европейское агентство по лекарственным средствам поступили заявки о предоставлении разрешения на применение в ЕС вакцин от Moderna и BioNTech / Pfizer. Кроме этих вакцин, Германия также планирует использовать средства от AstraZeneca, Johnson & Johnson, Biologika. ФРГ забронировала для себя более 300 миллионов доз вакцин через Еврокомиссию и двусторонние соглашения с производителями.

Напомним, в США состоялась первая массовая поставка вакцины от коронавируса.