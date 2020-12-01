Европейские регулирующие органы могут утвердить первую вакцину от COVID-19 еще до конца 2020 года. Это будет вакцина фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech.
Об этом заявило Агентство Европейского союза по лекарственным средствам, передает РБК-Украина со ссылкой на европейские агентства.
Сообщается, что агентство планирует на 29 декабря совещание, на котором решит, достаточно ли данных о безопасности и эффективности вакцины для ее утверждения. А уже 12 января соответствующую процедуру может пройти вакцина компании Moderna.
AP подчеркивает, что эти временные рамки означают, что вакцины будут одобрены сначала в США и Великобритании.
Напомним, в США состоялась первая массовая поставка вакцины от коронавируса.
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Европейские регулирующие органы могут утвердить первую вакцину от COVID-19 еще до конца 2020 года. Это будет вакцина фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech.
Об этом заявило Агентство Европейского союза по лекарственным средствам, передает РБК-Украина со ссылкой на европейские агентства.
Сообщается, что агентство планирует на 29 декабря совещание, на котором решит, достаточно ли данных о безопасности и эффективности вакцины для ее утверждения. А уже 12 января соответствующую процедуру может пройти вакцина компании Moderna.
AP подчеркивает, что эти временные рамки означают, что вакцины будут одобрены сначала в США и Великобритании.
Напомним, в США состоялась первая массовая поставка вакцины от коронавируса.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа