Европейские регулирующие органы могут утвердить первую вакцину от COVID-19 еще до конца 2020 года. Это будет вакцина фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом заявило Агентство Европейского союза по лекарственным средствам, передает РБК-Украина со ссылкой на европейские агентства.

Сообщается, что агентство планирует на 29 декабря совещание, на котором решит, достаточно ли данных о безопасности и эффективности вакцины для ее утверждения. А уже 12 января соответствующую процедуру может пройти вакцина компании Moderna.

AP подчеркивает, что эти временные рамки означают, что вакцины будут одобрены сначала в США и Великобритании.