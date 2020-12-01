Американские исследователи установили, что первые случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в США произошли до того, как Китай официально сообщил о начале эпидемии нового вирусного заболевания, которое впоследствии назвали COVID-19.

Об этом пишет «Українська правда. Життя» со ссылкой на статью Bloomberg.

В исследовании сотрудников Центра по профилактике и контролю заболеваний, опубликованном 30 ноября, упоминаются более сотни случаев инфицирования. Антитела к коронавирусу выявили в 106 из 7839 проб донорской крови, которую сдавали жители девяти штатов с 13 декабря по 17 января.

Первые официальные сообщения о вспышке вирусной инфекции в китайском Ухане появились в конце декабря. Первый случай COVID-19 был диагностирован в США 19 января. Авторы исследований приходят к выводу, что коронавирус тихо циркулировал в мире раньше, чем было известно до того.

Это уже не первое подтверждение того, что вирус мог существовать и заражать людей за пределами Китая до 2020 года.

В конце декабря во Франции госпитализировали пациента с похожими на грипп симптомами. Однако официальная статистика свидетельствовала, что первые случаи инфицирования во Франции были зафиксированы только в конце января.

Американское исследование подтверждает, что единичные случаи COVID-19 имели место на западе США в середине декабря. Антитела также были выявлены у жителей других штатов в начале января, то есть, еще до того, как стало известно, что туда занесли коронавирус.

Ученые считают маловероятным, что эти антитела выработались для противодействия каким-то другим вирусам. 84 образца обладают нейтрализующим действием против SARS-CoV-2.

Авторы исследования отметили, на основании полученных данных невозможно оценить масштабы и пути распространения коронавируса в США в 2019 году на уровне штатов и федеральном уровне.

Вспышка коронавирусного заболевания COVID-19 была зафиксирована в китайской провинции Ухань в декабре 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию пандемией в марте 2020 года.

С начала пандемии в мире было зафиксировано более 63,5 млн случаев заболевания, почти 41 млн людей уже выздоровели. Количество летальных случаев приближается к 1,5 млн.

Ранее сообщалось, что международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вскоре сможет отправиться в Китай для прояснения обстоятельств появления коронавируса COVID-19.