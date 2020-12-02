В период с 1 августа по 31 октября 2020 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) не зафиксировала жертв среди гражданского населения в результате активных боевых действий.

Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине за период с 1 августа по 31 октября 2020 года, передает Укринформ.

— Сокращение количества жертв среди гражданского населения можно объяснить введением усиленного режима прекращения огня, утвержденного Трехсторонней контактной группой в Минске, который начал действовать с 27 июля, — говорится в информации ММПЧУ о ситуации в сфере прав человека в Украине, опубликованной 1 декабря.

Однако миссия все же зафиксировала жертвы среди гражданского населения в результате инцидентов, связанных с минами и взрывоопасными пережитками войны.

— С 1 августа по 31 октября ММПЧУ зафиксировала 24 такие жертвы: двое убитых (мужчины) и 22 раненых (16 мужчин, четыре мальчика и две женщины). Девять из этих жертв были зафиксированы на контролируемой правительством Украины территории, 15 - на территории, подконтрольной вооруженным группам, — говорится в докладе.

Также в ММПЧУ отметили, что трудности, с которыми сталкивается пострадавшее от конфликта население на востоке Украины, усложняются из-за COVID-19, в том числе из-за ограничения свободы передвижения в зоне конфликта и через линию соприкосновения.

— Количество переходов через КПВВ в обоих направлениях уменьшилось со среднемесячного 1 млн в январе и феврале 2020 года до 81 тыс. в августе 2020 года и 86 тыс. в сентябре 2020 года. Из-за закрытия КПВВ в Станице Луганской во второй половине октября общее количество переходов сократилось до 21 300, — сообщили в ММПЧУ.

Напомним, на Донбассе с вечера 27 по вечер 29 ноября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 163 обстрела, большинство из которых прогремели в Луганской области.