Украина уже вторые сутки сохраняет четвертое место среди стран Европы по количеству новых случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

Уже второй раз наше государство обошли Италия, Германия и Великобритания. Однако, количество заражений в этих странах возросло, как и в Украине. Разница же в числе новых случаев между Великобританией и Украиной составляет лишь тысячу больных.

Позади нашего государства остались Польша, Испания, Франция и другие страны.

Среди европейских стран по уровню смертности в сутки Украины держит 8 позицию в мире — 13. Таким образом, позиция Украины в мировом рейтинге летальных случаев за сутки значительно возросла. Кроме этого, среди всех стран наше государство занимает 10 позицию.

Всего за минувшие сутки было зафиксировано почти 577 тысяч новых случаев заболевания, из которых летальных — 11 тысяч 887.

Напомним, народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил, что правительство планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.