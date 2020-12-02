Основатель компании SpaceX и Tesla Маск считает, что человека на Марс можно будет отправить в ближайшие шесть лет, в лучшем случае – в следующие четыре года.

Об этом он сказал на церемонии премии «Аксель Шпрингер», пишет «Украинская правда».

По его мнению, отправка человека на Марс состоится «с высокой долей вероятности». Маск также не исключает, что при благоприятных обстоятельствах это может произойти через четыре года.

В то же время в течение следующих двух лет ожидается, что на Марс полетит космический корабль компании SpaceX без людей на борту.

Напомним, что марсоход американского космического агентства NASA Perseverance, который планирует 18 февраля 2021 сесть в северном полушарии Марса, отправил на Землю записанный им в космосе звук.