Жителей Нидерландов обязали носить защитные маски в общественных местах.
Об этом сообщает Укринформ.
Речь идет о магазинах, музеях, театрах, кафе, ресторанах, автозаправках. Использовать средства защиты должны все лица от 13 лет. Новое правило, которое уже давно действует в других странах, вводят на 3 месяца. Однако для людей, которые в силу особенностей своей болезни не могут одевать маску, сделали исключение.
Такое правило касается не только посетителей общественных заведений, но и тех, кто оказывает услуги: парикмахеры, массажисты, инструкторы по вождению.
— Чтобы предотвратить распространение коронавируса, ношение маски для лица в магазинах, музеях, парикмахерских и во многих других местах обязательное с 1 декабря. Это касается всех в возрасте от 13 лет, — написал в Twitter премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Напомним, 6 ноября Верховная Рада Украины приняла решение об административной ответственности за пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств личной защиты.
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Жителей Нидерландов обязали носить защитные маски в общественных местах.
Об этом сообщает Укринформ.
Речь идет о магазинах, музеях, театрах, кафе, ресторанах, автозаправках. Использовать средства защиты должны все лица от 13 лет. Новое правило, которое уже давно действует в других странах, вводят на 3 месяца. Однако для людей, которые в силу особенностей своей болезни не могут одевать маску, сделали исключение.
Такое правило касается не только посетителей общественных заведений, но и тех, кто оказывает услуги: парикмахеры, массажисты, инструкторы по вождению.
— Чтобы предотвратить распространение коронавируса, ношение маски для лица в магазинах, музеях, парикмахерских и во многих других местах обязательное с 1 декабря. Это касается всех в возрасте от 13 лет, — написал в Twitter премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Напомним, 6 ноября Верховная Рада Украины приняла решение об административной ответственности за пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств личной защиты.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
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|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа