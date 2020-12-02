Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинские врачи получают низкую заработную плату, поэтому может произойти кадровый дефицит в системе здравоохранения.

Об этом министр сказал во время брифинга в среду, 2 декабря.

По словам Степанова, в один день Украина может остаться без врачей, так как все специалисты уедут за границу, где зарплаты в разы выше.

— Заработная плата врача не может быть 6, 7, 8 тысяч гривен, то, что у нас происходит сейчас — это недопустимо. Я не хочу никого пугать, но в один день мы просто можем проснуться в стране, из которой врачи все уедут, — сказал министр.

Он отметил, что минимальная зарплата врачей в Украине должна составлять 23 тысячи гривен, зарплата медсестры — 17 тысяч гривен, а санитары должны получать как минимум 11 тысяч гривен.

— Это базовая вещь для этих работников. Это базовая заработная плата для людей, к которым мы обращаемся, когда идет речь либо жить, либо нежить, на которых мы возлагаем свою надежду, — отметил Максим Степанов.

Напомним, Министерство здравоохранения требует, чтобы депутаты Верховной Рады Украины приняли новый госбюджет с заложенными на финансирование медицины минимум 5% от ВВП.