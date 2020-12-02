Правительство Новой Зеландии объявило в стране чрезвычайное положение из-за изменения климата. Наводнения и пожары влияют на благосостояние жителей и промышленность.
Об этом заявила премьер-министр Джасинда Ардерн, цитирует The Guardian.
Такое заявление обнародовали из-за выводов Межправительственной группы экспертов по изменению климата о том, что глобальные выбросы должны резко сократиться, чтобы избежать потепления на планете более чем на 1,5 градуса Цельсия.
В инициативе в парламент говорится о разрушительном влиянии меняющейся и крайне неблагоприятной погоды — наводнений, подъема уровня мирового океана и природных пожаров — на Новую Зеландию и благосостояние граждан. Правительство также видит негативное влияние на основные виды промышленности, доступ к водным ресурсам и общественное здравоохранение.
Этот шаг правительство сделало одновременно с объявлением о том, что государственный сектор должен достичь углеродной нейтральности до 2025 года. По словам Ардерн, это «важный шаг вперед» на пути Новой Зеландии к снижению выбросов углерода.
Как пишет издание, крупнейшим источником выбросов CO2 в стране является автомобильный транспорт, но большая часть выбросов парниковых газов связана с сельским хозяйством.
Таким образом, Новая Зеландия присоединилась к 32 другим странам, которые официально признали существование кризиса в сфере климата и также объявили у себя чрезвычайное положение.
Напомним, последствия глобального потепления могут оказаться хуже последствий пандемии COVID-19.
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Правительство Новой Зеландии объявило в стране чрезвычайное положение из-за изменения климата. Наводнения и пожары влияют на благосостояние жителей и промышленность.
Об этом заявила премьер-министр Джасинда Ардерн, цитирует The Guardian.
Такое заявление обнародовали из-за выводов Межправительственной группы экспертов по изменению климата о том, что глобальные выбросы должны резко сократиться, чтобы избежать потепления на планете более чем на 1,5 градуса Цельсия.
В инициативе в парламент говорится о разрушительном влиянии меняющейся и крайне неблагоприятной погоды — наводнений, подъема уровня мирового океана и природных пожаров — на Новую Зеландию и благосостояние граждан. Правительство также видит негативное влияние на основные виды промышленности, доступ к водным ресурсам и общественное здравоохранение.
Этот шаг правительство сделало одновременно с объявлением о том, что государственный сектор должен достичь углеродной нейтральности до 2025 года. По словам Ардерн, это «важный шаг вперед» на пути Новой Зеландии к снижению выбросов углерода.
Как пишет издание, крупнейшим источником выбросов CO2 в стране является автомобильный транспорт, но большая часть выбросов парниковых газов связана с сельским хозяйством.
Таким образом, Новая Зеландия присоединилась к 32 другим странам, которые официально признали существование кризиса в сфере климата и также объявили у себя чрезвычайное положение.
Напомним, последствия глобального потепления могут оказаться хуже последствий пандемии COVID-19.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа