55% украинцев готовы лично сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной, 40% – не готовы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 28-30 ноября.

Если вакцина будет платной, желающих сделать прививку меньше — 35%, а 57% не будут делать ее в таком случае.

Отмечается, что сторонников бесплатного вакцинации от коронавируса больше среди лиц старшего возраста, жителей сел, а платного — среди молодежи и жителей Киева.

Исследование проходило с 28 по 30 ноября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки номеров было опрошено 2500 человек в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Напомним, Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования.