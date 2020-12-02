Поддержка введения «жесткого карантина» (локдауна) выросла с 36 до 42%.
Об этом сообщила социологическая группа Рейтинг.
Аналогично возросло количество респондентов (с 55 до 58%), которые считают, что распространение коронавируса вследствие локдауна уменьшится. При этом 58% поддерживают введение локдауна на новогодние праздники (40% — против этого).
Также 75% опрошенных поддерживают введение штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок, 25% — против.
За последние две недели отношение украинцев к введению штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок не изменилось. 60% поддерживают введение штрафов для заведений, которые работают вопреки карантину выходного дня, 37% — не поддерживают.
Напомним, народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил, что правительство планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.
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Поддержка введения «жесткого карантина» (локдауна) выросла с 36 до 42%.
Об этом сообщила социологическая группа Рейтинг.
Аналогично возросло количество респондентов (с 55 до 58%), которые считают, что распространение коронавируса вследствие локдауна уменьшится. При этом 58% поддерживают введение локдауна на новогодние праздники (40% — против этого).
Также 75% опрошенных поддерживают введение штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок, 25% — против.
За последние две недели отношение украинцев к введению штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок не изменилось. 60% поддерживают введение штрафов для заведений, которые работают вопреки карантину выходного дня, 37% — не поддерживают.
Напомним, народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил, что правительство планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа