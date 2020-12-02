Поддержка введения «жесткого карантина» (локдауна) выросла с 36 до 42%.

Об этом сообщила социологическая группа Рейтинг.

Аналогично возросло количество респондентов (с 55 до 58%), которые считают, что распространение коронавируса вследствие локдауна уменьшится. При этом 58% поддерживают введение локдауна на новогодние праздники (40% — против этого).

Также 75% опрошенных поддерживают введение штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок, 25% — против.

За последние две недели отношение украинцев к введению штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок не изменилось. 60% поддерживают введение штрафов для заведений, которые работают вопреки карантину выходного дня, 37% — не поддерживают.

Напомним, народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил, что правительство планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.