В четверг, 3 декабря, в части домов в микрорайоне Николаева Лески не будет воды. Также подачу ограничат в микрорайоне Намыв.

Об этом сообщает коммунальное предприятие «Николаевводоканал».

Так в связи с аварийно-ремонтными работам по адресу ул. Крылова — ул. Индустриальная водоснабжение будет приостановлено с 9:00 до 18:00 по следующим адресам:

ул. Крылова от переулка 5 Парниковый до ул. Индустриальная (четная сторона);

ул. Крылова от № 9 до № 35 (нечетная сторона);

ЖДП ( Абиссиния) .

Сниженное давление в связи с аварийно-ремонтными работами будет в микрорайонах Лески и Намыв.

Напомним, сегодня, 2 декабря, из-за аварии на высоковольтной сети в Заводском и Центральном районе Николаева отключили электричество. Из-за аварийной ситуации произошла внезапная остановка котлов. В связи с этим без отопления осталось 460 жилых домов, 14 учебных заведений, 9 детских садов, 5 лечебных учреждений.