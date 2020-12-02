В четверг, 3 декабря, в части домов в микрорайоне Николаева Лески не будет воды. Также подачу ограничат в микрорайоне Намыв.
Об этом сообщает коммунальное предприятие «Николаевводоканал».
Так в связи с аварийно-ремонтными работам по адресу ул. Крылова — ул. Индустриальная водоснабжение будет приостановлено с 9:00 до 18:00 по следующим адресам:
Сниженное давление в связи с аварийно-ремонтными работами будет в микрорайонах Лески и Намыв.
Напомним, сегодня, 2 декабря, из-за аварии на высоковольтной сети в Заводском и Центральном районе Николаева отключили электричество. Из-за аварийной ситуации произошла внезапная остановка котлов. В связи с этим без отопления осталось 460 жилых домов, 14 учебных заведений, 9 детских садов, 5 лечебных учреждений.
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В четверг, 3 декабря, в части домов в микрорайоне Николаева Лески не будет воды. Также подачу ограничат в микрорайоне Намыв.
Об этом сообщает коммунальное предприятие «Николаевводоканал».
Так в связи с аварийно-ремонтными работам по адресу ул. Крылова — ул. Индустриальная водоснабжение будет приостановлено с 9:00 до 18:00 по следующим адресам:
Сниженное давление в связи с аварийно-ремонтными работами будет в микрорайонах Лески и Намыв.
Напомним, сегодня, 2 декабря, из-за аварии на высоковольтной сети в Заводском и Центральном районе Николаева отключили электричество. Из-за аварийной ситуации произошла внезапная остановка котлов. В связи с этим без отопления осталось 460 жилых домов, 14 учебных заведений, 9 детских садов, 5 лечебных учреждений.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
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|
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