Во Львове решили отказаться от массовых мероприятий во время Рождества и Нового года. Но будут проведены различные мелкие мероприятия.

Об этом сообщил заместитель мэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко, передает пресс-слжуба горсовета.

Он также призвал и различные организации поступить подобным образом. При этом заявил, что решение о проведении рождественской ярмарки еще не принято.

— Город откажется от проведения масштабных событий, как это было раньше, и призываем различные организации также отказаться от крупных мероприятий. Зато главный акцент будет на проведении меньших мероприятий, небольших локациях, которые все равно позволят людям почувствовать дух Рождества. Речь идет об установлении рождественской шопки, Дидуха, и тому подобное, — сказал Андрей Москаленко.

Напомним, что итз-за ситуации с пандемией Львов имеет недопоступления в бюджет на более чем 400 миллионов гривен. На противодействие распространению коронавируса Львов направил из местного бюджета более 220 млн грн.

На Новый год и в Николаеве не планируют массовых мероприятий, однако праздничную атмосферу власти пообещали обеспечить.