Сегодня, 5 декабря, из-за ремонта дорожного покрытия по проспекту Героев Украины образовалась пробка.
По состоянию на 14:00 движение автомобилей затруднено на участке дороги от пересечения улицы Пушкинской и улицы Никольской до остановки возле супермаркета METRO по направлению к микрорайону Соляные, пишут НикВести.
Отметим, что сегодня на проспекте Героев Украины начался ремонт дороги. На данный момент работники подрядной фирмы выполняют работы по снятию старого дорожного покрытия.
Напомним, что летом 2020 года из-за ремонта дороги на Ингульском моступо проспекту Героев Украины в Николаеве образовались пробки из автомобилей.
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Сегодня, 5 декабря, из-за ремонта дорожного покрытия по проспекту Героев Украины образовалась пробка.
По состоянию на 14:00 движение автомобилей затруднено на участке дороги от пересечения улицы Пушкинской и улицы Никольской до остановки возле супермаркета METRO по направлению к микрорайону Соляные, пишут НикВести.
Отметим, что сегодня на проспекте Героев Украины начался ремонт дороги. На данный момент работники подрядной фирмы выполняют работы по снятию старого дорожного покрытия.
Напомним, что летом 2020 года из-за ремонта дороги на Ингульском моступо проспекту Героев Украины в Николаеве образовались пробки из автомобилей.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
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|
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|
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