Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) успешно запустила с космодрома Сичан (провинция Сычуань) ракету-носитель Long March-3B (CZ-3B), которая вывела на орбиту Земли тяжелый спутник зондирования Gaofen-14.
Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа».
Оптический спутник дистанционного зондирования Земли выведен на геостационарную орбиту. Аппарат будет вести высокоточную съемку и картографирование. На основе передаваемых им данных будут создаваться 3D-карты.
Ранее сообщалось, что Китай успешно вывел на орбиту последний спутник для собственной глобальной GPS-системы — BeiDou-3.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа
Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) успешно запустила с космодрома Сичан (провинция Сычуань) ракету-носитель Long March-3B (CZ-3B), которая вывела на орбиту Земли тяжелый спутник зондирования Gaofen-14.
Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа».
Оптический спутник дистанционного зондирования Земли выведен на геостационарную орбиту. Аппарат будет вести высокоточную съемку и картографирование. На основе передаваемых им данных будут создаваться 3D-карты.
Ранее сообщалось, что Китай успешно вывел на орбиту последний спутник для собственной глобальной GPS-системы — BeiDou-3.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа