Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) успешно запустила с космодрома Сичан (провинция Сычуань) ракету-носитель Long March-3B (CZ-3B), которая вывела на орбиту Земли тяжелый спутник зондирования Gaofen-14.

Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа».

Оптический спутник дистанционного зондирования Земли выведен на геостационарную орбиту. Аппарат будет вести высокоточную съемку и картографирование. На основе передаваемых им данных будут создаваться 3D-карты.

Ранее сообщалось, что Китай успешно вывел на орбиту последний спутник для собственной глобальной GPS-системы — BeiDou-3.