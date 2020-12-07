В Николаевском областном краеведческом музее экспонируют амфору, которой около 2,5 тысяч лет, артефакт подняли со дна Черного моря в районе Кинбурнской косы в 2018 году.

Археологи искали корабль, но нашли этот сосуд, который подняли водолазы, сообщает Суспільне.

Амфору замотали во влажную ткань и привезли в музей, где ей занимались реставраторы.

Научные сотрудники музея и археологи могут только предположить, как ее использовали. Пмфору представили на международных научных конференциях.

По словам реставратора Владимира Гаврилова, амфору сначала очистили от грязи и иловых нанесений, а затем артефакт на полгода положили в емкость с дистиллированной водой, чтобы вывести все накопленные соли.

Научные сотрудники и археологи предполагают, что такая емкость могла служить для вина. Ее объем около 16 литров.

— Невозможно сказать, сколько стоит вещь, которой нет на рынке... Вся продажа идет, как правило, на аукционе. Считаю, что 30 тысяч - это начало интернет-аукциона, который может идти, идти и идти, - рассказал археолог Александр Смирнов.

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