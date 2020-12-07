Всего 25,1% водителей в Николаеве пользуются ремнями безопасности.

Об этом свидетельствуют результаты исследования поведения водителей на дорогах Украины, которое подготовили в рамках кампании «За безопасные дороги» общественные организации Vision Zero и ЦеДем, презентованные в Украинском кризисном медиа-центре.

Наиболее дисциплинированные водители в Киеве. Там ремнями безопасности пользуется почти половина автомобилистов — 48,2%. На втором месте Львов — 40,2%, на третьем Днепр — 33,2%.

Наименее дисциплинированные водители в Ужгороде, Полтаве, Харькове, Черновцах и Северодонецке — там ремни используют 20% и меньше автомобилистов. В целом по Украине средний показатель составляет 26,04%.

— В Украине нет ни одного города, где хотя бы половина людей пользовалась ремнями. Самый высокий показатель у Киева — 48,2% водителей пользуются ремнями. Второе место занимает Львов — 40%. Остальные города — 34% и меньше. Наименьшие показатели имеют Ужгород, Полтава, Харьков, Черновцы и Северодонецк — на уровне 20%. Всего в Украине около 26% водителей пользуются ремнями безопасности. Этот показатель прошлого года был такой же, то есть изменений практически нет, — рассказал представитель общественной организации Vision Zero Виктор Загреба.

При этом отмечается, что в Николаеве показательно за год все-таки немного вырос.

Напомним, Николаевская область – в лидерах среди регионов, где больше всего начислена плата за проезд с перегрузом по результатам прошлой недели.