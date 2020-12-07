В мире было проведено более сотни исследований на наличие антител в организме людей и иммунитет к коронавирусу. И большая часть населения планеты остается восприимчивой к заражению коронавирусом.

Об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге, передает РБК-Украина.

— Их результаты ясно говорят нам о том, что большая часть населения мира остается восприимчивой к инфицированию, — заявил он.