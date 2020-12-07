Правительство Литвы решило ужесточить со среды условия карантина и продлило его до конца года, людям предлагается покидать место жительство только по уважительной причине, старшеклассники будут обучаться удаленно.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте национального телерадиовещания LRT.

Во время карантина жители Литвы смогут покидать место жительства только для работы, посещения мест торговли, учреждения здравоохранения или для получения прочих услуг. Государственные и муниципальные ведомства переходят к удаленной работе и удаленному обслуживанию, школу продолжат посещать только ученики начальных классов, в магазинах будут запрещены акции, также запрещаются частные праздники с участием более двух семей.

Постановление правительства Литвы вступает в силу 9 декабря, а карантин продлевается до полуночи 31 декабря.

Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига отметил, что было принято решение пока не вводить ограничения на передвижение граждан, надеясь на сознательность жителей страны. Глава ведомства не исключил, что новое правительство может ввести такие ограничения, как это было сделано во время пасхальных праздников. По подсчетам экспертов, если не будут ужесточены требования карантина, число новых заражений COVID-19 может вырасти до четырех тысяч в день.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1386 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 11 человек. За все время пандемии умерли от COVID-19 637 человек, по иным причинам — 326 зараженных. В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 76 36 случаев заражения коронавирусом, все еще больны 44 625 человек, 30 449 человек выздоровели.

Ранее сообщалось, что правительство Греции приняло решение продлить локдаун в стране до 7 января. Ограничения включают ночной комендантский час и запрет на выезд за пределы домашних префектур.