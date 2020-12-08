Всемирная организация здравоохранения выступила против принудительной вакцинации от коронавируса. Однако правительства должны работать на то, чтобы увеличить уровень доверия к вакцинации.

Об этом заявила директор отдела ВОЗ по иммунизации Кейт О'Брайан, передает NBC.

По ее словам, особую рекомендацию прививаться могут получить медики в отделениях интенсивной терапии.

— Я не думаю, что мы предполагаем, что любые страны создадут мандат на вакцинацию. Однако, могут быть страны или ситуации в странах, где из-за профессиональных обстоятельств необходимо или настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию, — сказала Кейт О'Брайан.

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул, что люди должны самостоятельно принимать решение относительно того, следует ли им прививаться.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от COVID-19.