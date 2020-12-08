Об этом рассказал исполняющий бязанности председателя Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин в интервью «Лига.Life».

По его словам, такое показывают математические модели, в том числе международные.

— Расчеты показывают, что пиковые периоды заболеваемости придутся на середину января и продлятся примерно до середины февраля. По разным математическими моделями, в частности международным, естественный спад заболеваемости коронавирусной болезнью ожидается не ранее февраля 2021, — рассказал Игорь Кузин.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом в Украине складывается таким образом, что локдауна избежать не удастся. В Минздраве говорят, что внедрять его нужно перед тем «как произойдет коллапс» в медицинской системе, и до начала больших празднований и естественного спада инфекции.

— Моделировали, что целесообразно его вводить перед новогодними праздниками и завершать в середине января. Тогда он будет эффективным, — говорят в ЦОЗ.

Кузин отмечает, что трехнедельный локдаун в этот период может сократить количество новых случаев на 80% ежедневно.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 7 декабря, коронавирусное заболевание подтвердили у 10 тысяч 811 человек. Также известно, что вчера выздоровели 12 тысяч 860 пациентов, а умерли от осложнений — 195.