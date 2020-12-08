В Запорожье компания подростков пыталась ограбить три магазина. У одного из них было оружие.

Об этом сообщила патрульная полиция Запорожской области.

Там рассказали, что сначала в полицию позвонил мужчина и сообщил, что на остановке общественного транспорта слышны выстрелы. Он добавил, что к событию причастны четверо подростков и у одного из них есть пистолет.

На место прибыли полицейские. Там они заметили автобус, в котором находились похожие по описанию заявителя подростки. Патрульные остановили транспорт, а в салоне обнаружили четырех парней. Во время поверхностной проверки у одного из них нашли предмет, похожий на пистолет. Подростков отвезли в отделение полиции для установления обстоятельств происшествия.

Но на этом история не закончилась. Через некоторое время патрульные получили вызов о том, что неизвестные хулиганили в магазине и пытались похитить деньги из кассового аппарата. С камер видеонаблюдения правоохранители выяснили, что к событию причастны в частности подростки с предыдущего вызова.

На поиски остальных нарушителей сориентировали все экипажи. На одной из улиц полицейские услышали призыв о помощи. Там продавщицы двух магазинов указали на подростков и сообщили, что они пытались похитить деньги и товары.

Увидев патрульных, нарушители начали убегать. Одного из них догнали инспекторы. Позже парень признался, что он с двумя товарищами был участником событий, которые произошли в трех магазинах.

В результате патрульные разыскали всех причастных к событию несовершеннолетних. Их задержали и отвезли в участок, чтобы выяснить все обстоятельства.

Напомним, что в Николаеве полицейские задержали воров, которые, пытаясь убежать на автомобиле, повредили четыре припаркованных машины.