С начала текущих суток, 8 декабря, по всей линии разграничения на Донбассе нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил.

Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020, в полном объеме, говорится в сообщении.

Напомним, что за прошедшие сутки, 7 декабря, на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Обошлось без потерь со стороны украинских военных.