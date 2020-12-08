Совет Европейского союза и Европейский парламент согласовали промежуточное соглашение об усилении единой европейской Визовой информационной системы (VIS). Она предусматривает сбор и постоянный контроль дополнительной информации для всех получателей краткосрочных и долгосрочных виз ЕС, включая сбор новой биометрической информации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЕС.
«В ответ на меняющиеся миграционные вызовы и риски в сфере безопасности ЕС улучшает свою Визовую информационную систему, инструмент, используемый властями для регистрации всех желающих получить краткосрочную визу для въезда в Шенгенскую зону», — говорится в сообщении.
Так, основными целями поправки к постановлению являются:
Кроме этого, в целях борьбы с торговлей детьми в соответствии с новым постановлением возраст для снятия отпечатков пальцев у детей будет снижен с 12 до шести лет.
Решение носит промежуточный характер, для его вступления в силу еще потребуется ряд юридических этапов, включая окончательное утверждение финального документа Советом ЕС, поэтому дата его вступления в силу еще не определена.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что европейские партнеры заверили в отсутствии угроз для безвизового режима для граждан Украины.
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Совет Европейского союза и Европейский парламент согласовали промежуточное соглашение об усилении единой европейской Визовой информационной системы (VIS). Она предусматривает сбор и постоянный контроль дополнительной информации для всех получателей краткосрочных и долгосрочных виз ЕС, включая сбор новой биометрической информации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЕС.
«В ответ на меняющиеся миграционные вызовы и риски в сфере безопасности ЕС улучшает свою Визовую информационную систему, инструмент, используемый властями для регистрации всех желающих получить краткосрочную визу для въезда в Шенгенскую зону», — говорится в сообщении.
Так, основными целями поправки к постановлению являются:
Кроме этого, в целях борьбы с торговлей детьми в соответствии с новым постановлением возраст для снятия отпечатков пальцев у детей будет снижен с 12 до шести лет.
Решение носит промежуточный характер, для его вступления в силу еще потребуется ряд юридических этапов, включая окончательное утверждение финального документа Советом ЕС, поэтому дата его вступления в силу еще не определена.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что европейские партнеры заверили в отсутствии угроз для безвизового режима для граждан Украины.