В 70 бедных странах закупленных COVID-вакцин едва хватит для вакцинации 10% населения, в то время как ряд богатых стран закупили вакцину в количестве, достаточном для того, чтобы несколько раз вакцинировать своих жителей.

Об этом в среду, 9 декабря, сообщает Amnesty International.

Отмечается, что развитые страны, в которых живет 14% населения планеты, уже обеспечили себе самые перспективные вакцины от коронавируса. Так, больше всего доз на душу населения закупила Канада: каждый канадец при желании сможет сделать прививку от коронавируса несколько раз.

В то же время девять из десяти жителей 70 бедных стран вряд ли получат вакцину от коронавируса в следующем году, так как большую часть самых препаратов уже раскупили.

Так, 96% вакцины Pfizer выкупили западные страны. Вакцину Moderna тоже смогут получить только жители развитых стран, и цены на обе вакцины высоки. К тому же, их нужно хранить при очень низкой температуре. Компания AstraZeneca, напротив, собирается отправить 64% доз вакцины развивающимся странам.

Активисты из коалиции People's Vaccine Alliance, куда входит Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now и Oxfam, призывают производителей вакцин поделиться технологиями с Всемирной организацией здравоохранения. Это позволит произвести на миллиарды доз больше с меньшими расходами, подчеркивают они.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки от COVID-19 умерли 276 человек. Это новый антирекорд.