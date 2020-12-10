В Центральном районном суде Николаева прошло подготовительное заседание в уголовном производстве в отношении 43-летней женщины, которую обвиняют в убийстве новорожденного.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального райсуда Николаева.

Дело по пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса рассматривает коллегия судей в составе Галины Подзигун, Ивана Дирко, под председательством Оксаны Мамаевой.

Женщина обвиняется в том, что, родив ребенка, она оставила ее в неотапливаемом помещении, а через несколько часов вынесла на улицу. В результате переохлаждения ребенок умер. Это произошло 18 декабря 2019 года.

В ходе подготовительного судебного заседания, суд решал вопрос о назначении уголовного производства к судебному рассмотрению.

Исследовав материалы, суд постановил назначить судебное рассмотрение на основании обвинительного акта на 14:00 22 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Николаеве умер 6-месячный ребенок с коронавирусом.