В Центральном районном суде Николаева прошло подготовительное заседание в уголовном производстве в отношении 43-летней женщины, которую обвиняют в убийстве новорожденного.
Об этом сообщили в пресс-службе Центрального райсуда Николаева.
Дело по пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса рассматривает коллегия судей в составе Галины Подзигун, Ивана Дирко, под председательством Оксаны Мамаевой.
Женщина обвиняется в том, что, родив ребенка, она оставила ее в неотапливаемом помещении, а через несколько часов вынесла на улицу. В результате переохлаждения ребенок умер. Это произошло 18 декабря 2019 года.
В ходе подготовительного судебного заседания, суд решал вопрос о назначении уголовного производства к судебному рассмотрению.
Исследовав материалы, суд постановил назначить судебное рассмотрение на основании обвинительного акта на 14:00 22 января 2021 года.
Ранее сообщалось, что в Николаеве умер 6-месячный ребенок с коронавирусом.
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В Центральном районном суде Николаева прошло подготовительное заседание в уголовном производстве в отношении 43-летней женщины, которую обвиняют в убийстве новорожденного.
Об этом сообщили в пресс-службе Центрального райсуда Николаева.
Дело по пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса рассматривает коллегия судей в составе Галины Подзигун, Ивана Дирко, под председательством Оксаны Мамаевой.
Женщина обвиняется в том, что, родив ребенка, она оставила ее в неотапливаемом помещении, а через несколько часов вынесла на улицу. В результате переохлаждения ребенок умер. Это произошло 18 декабря 2019 года.
В ходе подготовительного судебного заседания, суд решал вопрос о назначении уголовного производства к судебному рассмотрению.
Исследовав материалы, суд постановил назначить судебное рассмотрение на основании обвинительного акта на 14:00 22 января 2021 года.
Ранее сообщалось, что в Николаеве умер 6-месячный ребенок с коронавирусом.