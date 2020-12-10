В центре Одессы мужчина угрожал взорвать гранату в заведении McDonalds. Его задержали, но гранаты у него не было.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Известно, что в заведении быстрого питания мужчина держал руку под курткой и заявил, что у него граната. Он якобы собирался её взорвать и потребовал вызвать полицию. В связи с этим ввели специальную полицейскую операцию «Гром».

В сообщении говорится, что информация о наличии у задержанного взрывного устройства была ложной. По словам мужчины, к неправомерным действиям его подтолкнула сложная жизнь. Открыто дело по статье 259 «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан».

Напомним, что 20 ноября, в Слободском районе Харькова взорвалась граната, в результате чего мужчине ампутировало руку.