47,8% опрошенных украинцев заявили, что у них были ситуации, когда их права нарушались. 60% из этих людей пытались защитить себя.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Так, 8,8% заявили, что нарушения их прав или прав близких происходят постоянно, 20% — нарушения происходят иногда, у 19% нарушения случались один раз или дважды. В то же время 35,9% сказали, что с нарушениями не сталкивались.

Так, 19,3% из тех людей, которые сталкивались с нарушением, заверили, что пытались защитить свои права и это в большинстве случаев удавалось. 40,7% тоже защищали свои права, но в большинстве случаев это не удалось.

Кстати, по сравнению с 2016 и 2018 годами в Украине меньше людей пытались защититься в случае нарушений: 41,6% и 45,1% соответственно.

Самым эффективным способом защитить себя респонденты называли обращение к СМИ (23,3%), в суд (20,9%) и в ЕСПЧ (19,6%). В то же время чаще всего пострадавшие обращались в суд (15,8%), к родственникам (15,1%) и местным органам власти (13%). К медиа обращались лишь 5,5% опрошенных.

Опрошенные заявили, что для них самое ценное — свобода (83,9%), справедливость (72,5%), безопасность (63,5%), достоинство (60,4%). В то же время наименее важна материальная обеспеченность (46,5%).

Для респондентов были наиболее важны такие права человека: право на жизнь, на социальное обеспечение, на свободу и личную неприкосновенность (право на защиту от произвольного задержания), право на справедливый суд, право на труд.

20,5% опрошенных заявили, что в Украине нет проблемы дискриминации (в 2018 году таких было 28,2%). Но 61,3% считают дискриминацию серьезной проблемой, из них 43% называют проблему серьезной, но есть и более важные вопросы.

Более половины респондентов (53%) заявили, что никогда не сталкивались с дискриминацией. Более 30% ответили наоборот. Чаще всего в Украине дискриминируют по возрасту, инвалидности и сексуальной ориентации, сказали респонденты.

63% допускают, что можно ограничивать права людей с наркотической зависимостью; 46,4% говорят, что можно ограничивать права бывших осужденных, 45,6% — людей с определенными политическими взглядами. 41,8% допускают дискриминацию представителей ЛГБТ, 43,9% — против этого.

В то же время опрошенные достаточно положительно относятся к безработным и внутренне перемещенным лицам, указав, что их права в основном нельзя ограничивать.

Напомним, что около 56,6% украинцев верят, что в будущем Украина достигнет мира и нормализации отношений с Россией.