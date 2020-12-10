В Николаеве тренер Евгений Тютюн бесплатно обучает приемам самозащиты детей детей погибших на Донбассе военнослужащих, а также детей-сирот.

Об этом идет речь в программе «Об’єктив» на канале НИС-ТВ.

По словам Евгения Тютюна, он бесплатно обучает детей боевому искусству — бразильскому джиу-джитсу. Раньше он бесплатно вел занятия только в субботу, приходили немногие. Однако после организации социального проекта количество учеников увеличилось до полусотни.

— Я проводил бесплатные тренировки каждую субботу, но мало людей ходило, никто не обращал внимания. Я уже давно думал о каком-то социальном проекте, чтобы сделать доброе дело, — рассказал тренер.

Так, сейчас среди воспитанников Евгения Тютюна есть и мальчики, и девочки. Самому младшему спортсмену 4 года. Тренер уверяет, что на его тренировках детям ничего не угрожает.

— Вид спорта — безопасный, федерация разработала самые корректные правила, правила для любого возраста, особенно для детей. Запрещены все приемы, которые могут навредить, они скомпонованы таким образом, чтобы ребенок находился в безопасности, — отметил Евгений Тютюн.

Все подробности о бесплатных занятиях можно узнать лично у тренера по номеру (098)-734-90-99.

Ранее сообщалось, что в Николаеве для семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью, организовали новогодние фотосессии.