В Николаеве для семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью, организовали новогодние фотосессии.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Такой подарок уже третий год подряд готовит благотворительный фонд «Доброта и доверие». Для семей подготовили образы и яркие новогодние локации в лучших фотостудиях города.

— Это будет такая для них память, где семейная теплая атмосфера. Многие семьи чуть ли не со слезами на глазах рассказывают, что практически всю жизнь мечтают о таком, но хорошей красивой фотосессии у них никогда не было. Такие акции должны быть не только у нас, но и везде, потому что действительно семейная фотография, как оберег, — рассказала глава фонда Валентина Ткаченко.

Нужную одежду, услуги визажиста и парикмахера семьям тоже предоставил благотворительный фонд. В этом году со всеми семьями работает фотограф Виктория Белоусова.

— Для нас это очень важно, потому что мы сами сфотографировать вместе не можем. Вечно кто-то один фотографирует. Все понравилось, хорошо поработали с фотографом, она нам все подсказывала, — рассказала многодетная семья Сергатовых, где воспитывается 10-летний мальчик с ДЦП.

Напомним, ранее дети с инвалидностью из Николаева снялись в дизайнерской одежде для проекта «Fashion party».

Также летом в летнем дворике Николаевского художественного академического русского драматического театра прошла выставка «Свет в тебе». Она стала завершающим этапом проекта «Солнечные дети» благотворительного фонда «Доброта и доверие».