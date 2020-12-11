Во Франции на Новый год будет действовать комендантский час.

Как сообщает Deutsche Welle, в видеообращении к населению премьер-министр страны Жан Кастекс отметил, что при пандемии коронавируса французы не смогут устраивать новогодние гуляния на открытых пространствах.

Начиная с 15 декабря во Франции будет действовать комендантский час с 20 (21:00 по Киеву) до 7 часов утра. Причиной введения новых ограничений Кастекс назвал большое количество новых случаев заражения COVID-19.

— Мы еще не дошли до конца второй волны, — подчеркнул глава правительства.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель выступила за усиление карантинных мероприятий в стране. По ее мнению, локдаун должен начаться с 24 декабря.