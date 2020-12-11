Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовала одобрить в США экстренное использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщает CNN.

17 специалистов проголосовали за использование вакцины, а четверо — против.

Данное решение FDA может стать серьезным толчком к началу массовой вакцинации в США.

В то же время, голосование не означает то, что вакцину начнут применять. Окончательное решение будет принято Консультативным комитетом по иммунизации (ACIP). Заседание комитета должно пройти в пятницу, 11 декабря.

Медицинские власти США сейчас рассматривают две вакцины от коронавируса: производства компаний Pfizer и Moderna.

Напомним, Канада стала третьим государством мира после Великобритании и Бахрейна, которая одобрила использование вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.