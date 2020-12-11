Бывшего командира харьковского «Беркута» Виктора Шаповалова, восстановленного в должности решением Харьковского окружного админсуда в начале месяца, уже уволили со службы.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

— Да (Шаповалова уволили, — прим.). Он восстановился в подразделении, которого нет. Решение суда было выполнено, его восстановили, но должности и подразделения такого уже нет, оно уже расформировано. И поэтому его уволили — ему негде служить дальше в этом подразделении, структуры такой уже не существует, — сказал Артем Шевченко.

Ранее СМИ сообщали, что 4 декабря Шаповалова восстановили на службе, а через 3 дня, 7 декабря — уволили со службы в органах внутренних дел.

Так, Харьковский окружной административный суд 1 декабря 2020 года восстановил в должности экс-беркутовца, бывшего командира 2-й роты батальона харьковского «Беркута» Виктора Шаповалова.

10 марта 2016 года Подольский райсуд Киева начал рассмотрение дела в отношении бывшего командира роты харьковского подразделения «Беркут» Виктора Шаповалова. Ему инкриминировали превышение служебных полномочий, которые привели к гибели или ранению 110 активистов Евромайдана 18 февраля 2014 года в Киеве.

3 октября 2016 года Шаповалов в суде признал свою вину, попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновых пуль.