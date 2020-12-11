Первые гости нового туристического объекта, расположенного внутри альпийского ледника, очарованы волшебным зрелищем. Ледяная пещера, которая известна как Мельница, напоминает сказочный храм изо льда.
Она находится внутри высокогорного ледника в Швейцарских Альпах, пишет «Вокруг света. Украина».
На этой неделе пещера официально стала туристическим объектом к огромной радости посетителей. Ожидается, что в эти выходные полюбоваться впечатляющим синим сводом «ледяного собора» придет немало романтиков.
Пещера, которая изменяется по размеру и форме из года в год, сегодня имеет округлый потолок из толстого льда высотой около 5 метров и длиной около 20 м.
До «ледяного собора» можно дойти пешком за 15 минут от кресельного подъемника на ледник Glacier 3000, что в районе курорта Ле Дьяблере.
Раньше это место также привлекало туристов. Но каждый год оно выглядело по-разному. А в этом году пещера изо льда напоминает ледяной собор, и это действительно красиво, заметил Бернхард Чаннен, генеральный директор компании, которая управляет местными подъемниками. Именно она решила открыть пещеру для посетителей. Потому что в этом году войти в нее стало легче, пояснил он.
Пещера Мельница каждый год образуется заново благодаря так называемому сифонному эффекту. Каждую весну и лето полость ледника заполняется водой от таяния снега, образуя озеро. Осенью вода стекает. И появляется очередное чудо.
Напомним, в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов — Дубае — торжественно открылся самый большой в мире фонтан.
|
Похоже, Адмиралтейство — всёКатерина Середа
|
Про безпеку руху на трасі Н-14Татьяна Демченко
|
Випускайте повітря, Артеме ОлександровичуСтанислав Мартиросов
Первые гости нового туристического объекта, расположенного внутри альпийского ледника, очарованы волшебным зрелищем. Ледяная пещера, которая известна как Мельница, напоминает сказочный храм изо льда.
Она находится внутри высокогорного ледника в Швейцарских Альпах, пишет «Вокруг света. Украина».
На этой неделе пещера официально стала туристическим объектом к огромной радости посетителей. Ожидается, что в эти выходные полюбоваться впечатляющим синим сводом «ледяного собора» придет немало романтиков.
Пещера, которая изменяется по размеру и форме из года в год, сегодня имеет округлый потолок из толстого льда высотой около 5 метров и длиной около 20 м.
До «ледяного собора» можно дойти пешком за 15 минут от кресельного подъемника на ледник Glacier 3000, что в районе курорта Ле Дьяблере.
Раньше это место также привлекало туристов. Но каждый год оно выглядело по-разному. А в этом году пещера изо льда напоминает ледяной собор, и это действительно красиво, заметил Бернхард Чаннен, генеральный директор компании, которая управляет местными подъемниками. Именно она решила открыть пещеру для посетителей. Потому что в этом году войти в нее стало легче, пояснил он.
Пещера Мельница каждый год образуется заново благодаря так называемому сифонному эффекту. Каждую весну и лето полость ледника заполняется водой от таяния снега, образуя озеро. Осенью вода стекает. И появляется очередное чудо.
Напомним, в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов — Дубае — торжественно открылся самый большой в мире фонтан.