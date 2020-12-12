Курсанты 4-го курса одесской Военной академии провели учения в районе Очакова в Николаевской области.

Об этом сообщает портал Армия Inform.

После морского перехода на десантном корабле «Юрий Олефиренко» и десантном катере «Сватово» курсанты высадились на необорудованное морское побережье, которое по легенде учений находилось под контролем противника.

После ожесточенного боевого столкновения с вражеским авангардом они захватили плацдарм на побережье. Во время боя морпехи, применяя штатные огневые средства, а также БТР-4, оборудованный боевым модулем, уничтожили огневые позиции врага на господствующих высотах и захватили пункт высадки и центр управления противника. Тактическая мобильная группа удерживала плацдарм до подхода основных сил и провела разминирование проходов для боевой техники.

На втором этапе учений морские пехотинцы организовали оборону и охрану объектов в пункте базирования, морских коммуникаций, уничтожили диверсионную группу условного противника, который пытался зайти в тыл. Также курсанты отработали практические действия по борьбе за живучесть корабля, минно-взрывной и инженерной подготовке, осуществили загрузку и выгрузку техники на причальную стенку.

Напомним, операторы-разведчики 73 Морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антона Головатого провели совместные учения вместе с коллегами стран НАТО на эсминце «Dragon» Королевских ВМС Великобритании.