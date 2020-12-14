Об этом на брифинге 14 декабря заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, за прошедшую неделю (7-13 декабря) осуществили 244 391 ПЦР-тестирование и обнаружили 78 719 случаев инфицирования. Это меньше, чем за позапрошлую неделю (30 ноября — 6 декабря) — тогда 279 189 тестирований и 89 322 выявленных случая.

По словам Степанова, уменьшилось количество людей, которые обращаются за тестированием, имеющих признаки коронавирусной болезни.

— Как только мы увидели уменьшение количества обращений, то сразу изменили подходы к тестированию. Сейчас у нас необходимо тестировать всех людей, которые имеют признаки респираторного заболевания. Также мы добавили экспресс-тесты — тесты на антиген, которыми тоже нужно тестировать, — заявил министр.

Кроме того, Степанов пообещал завтра, 15 декабря, обнародовать разъяснительный алгоритм: кого тестировать, где и какими тестами. Также он заверил, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась.

Напомним, в Украине фиксируют спад новых случаев коронавируса, за минувшие сутки заразился 6451 человек. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Одесской и Киевской областях.